Министерство здравоохранения предложило Кабинету министров Украины ввести дополнительные ограничения в стране. В красной зоне планируют продлить работу детских садов и школ.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга. Он отметил, что ходить в учебное заведение будут только ученики начальной школы.

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— Предлагаю рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с красным уровнем эпидемиологической опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс, — сказал Ляшко.

В Минздраве рекомендуют ученикам 5-11 классов учиться дистанционно. Также медики предлагают запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.

В Украине могут ввести дополнительные ограничения: детали постановления Кабмина

В связи с увеличением количества больных, в Украине могут ввести дополнительные ограничения.

Минздрав предлагает оставить открытыми в торговых центрах магазины, где люди могут купить себе вещи. Также предлагают запретить работу всех заведений, которые не соблюдают карантинные меры.

По состоянию на 5 ноября в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни.

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