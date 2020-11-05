Міністерство охорони здоров’я запропонувало Кабінету міністрів України запровадити додаткові обмеження в країні. У червоній зоні планують продовжити роботу дитячих садків та шкіл.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу. Він зазначив, що ходити до навчального закладу будуть тільки учні початкової школи.

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– Пропоную розглянути можливість і дозволити працювати на території з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки дитячим садочкам та школам з 1 по 4 клас, – сказав Ляшко.

У МОЗ рекомендують учням 5-11 класів навчатися дистанційно. Також медики пропонують заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залів, басейнів.

В Україні можуть запровадити додаткові обмеження: деталі постанови Кабміну

У зв’язку зі збільшенням кількості хворих, в Україні можуть запровадити додаткові карантинні обмеження.

МОЗ пропонує залишити відкритими у торгових центрах магазини, де люди можуть купити собі речі. Також пропонують заборонити роботу всіх закладів, які не дотримуються карантинних заходів.

Станом на 5 листопада в Україні зафіксовано 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби.

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