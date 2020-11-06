Мэр Киева Виталий Кличко, которого ТИК объявила победителем на должность городского головы в первом туре выборов, отреагировал на свое назначение.

— Я хочу поблагодарить киевлян, которые выразили мне доверие и избрали мэром в первом туре выборов. Это большая честь для меня и большая ответственность. Ответственность за то, как будет развиваться наш город, — отметил Кличко.

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Также он добавил, что для него и новых депутатов горсовета главным остается эффективная работа во время пандемии. Это касается превентивных мер и поддержки бизнеса.

— И над этим должны работать все вместе и без лишних политических баталий. Также нам придется в сжатые сроки принимать бюджет столицы на следующий год. Представителей всех политических сил, проходящих в Киевсовет, призываю провести совместные консультации до начала первой сессии, — подчеркнул Кличко.

Результаты выборов в Киеве

Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Киеве. Согласно им, городским головой столицы стал Виталий Кличко.

Глава горизбиркома Валентина Королькова заявила, что на выборах 25 октября Кличко поддержали 365 161 избиратель.