Мер Києва Віталій Кличко, якого ТВК оголосила переможцем на посаду міського голови у першому турі виборів, відреагував на своє призначення.

– Я хочу подякувати киянам, які висловили мені довіру і обрали мером у першому турі виборів. Це велика честь для мене і велика відповідальність. Відповідальність за те, як буде розвиватися наше місто, – зазначив Кличко.

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Також він додав, що для нього та нових депутатів міськради головним залишається ефективна робота під час пандемії. Це стосується превентивних заходів та підтримки бізнесу.

– І над цим маємо працювати всі разом і без зайвих політичних баталій. Також нам доведеться в стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік. Представників усіх політичних сил, що проходять до Київради, закликаю провести спільні консультації до початку першої сесії, – підкреслив Кличко.

Результати виборів у Києві

Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів у Києві. Згідно з ними, міським головою столиці став Віталій Кличко.

Глава міськвиборчкому Валентина Королькова заявила, що на виборах 25 жовтня Кличко підтримали 365 161 виборець.