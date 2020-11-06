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Факты / Украина / Политика

Результаты выборов в Киеве — кто прошел в городской совет

Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты  местных выборов в столице.

В Киевский городской совет проходят семь политических партий:

  • Европейская солидарность — 20,52%;
  • УДАР — 19,98%
  • Единство Александра Омельченко — 8,74%
  • Оппозиционная платформа — За жизнь — 7,81%
  • Слуга народа — 7,53%
  • Батькивщина — 7,49%
  • Голос — 5,97%

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