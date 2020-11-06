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Факты / Украина / Политика

Объявление результатов выборов 2020 в Киеве: онлайн-трансляция

6 ноября состоится официальное обнародование результатов местных выборов 2020 в Киеве.

Члены Киевской городской избирательной комиссии обработали данные всех территориальных избирательных округов.

Онлайн-трансляция объявления результатов выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета состоится в 15.00.

Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Результаты экзит-полов по выборам мэра столицы выглядят так: Виталий Кличко (УДАР) — 47,8%, Александр Попов (ОПЗЖ) — 8,6%, Сергей Притула (Голос) — 8,3%, Ирина Верещук, (Слуга народа) — 8% и Алексей Кучеренко (Батькивщина) — 6,3%.

Согласно результатам экзит-полов по выборам в горсовет Киева лидируют политические партии УДАР — 21,3%, Европейская солидарность — 18%, Слуга народа — 9,5, Голос — 7,2% и Единство Александра Омельченко — 6,8% .

На местных выборах 2020 в Киевсовет партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, чтобы получить депутатские мандаты.

Источник: КГГА

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