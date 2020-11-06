6 листопада відбудеться офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів 2020 у Києві.

Члени Київської міської виборчої комісії опрацювали дані з усіх територіальних виборчих округів.

Онлайн-трансляція оголошення результатів виборів Київського міського голови і депутатів Київської міської ради відбудеться о 15.00.

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Результати екзит-полів з виборів міського голови столиці виглядають так: Віталій Кличко (УДАР) – 47,8%, Олександр Попов (ОПЗЖ) – 8,6%, Сергій Притула (Голос) – 8,3%, Ірина Верещук, (Слуга народу) – 8% та Олексій Кучеренко (Батьківщина) – 6,3%.

Згідно з результатами екзит-полів з виборів до міськради Києва, лідирують політичні партії УДАР – 21,3%, Європейська солідарність – 18%, Слуга народу – 9,5, Голос – 7,2% та Єдність Олександра Омельченка – 6,8%.

На місцевих виборах 2020 до Київради партіям потрібно подолати п’ятивідсотковий бар’єр, аби отримати депутатські мандати.