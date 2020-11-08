Когда амнистируют участников войны на Донбассе

Закон об амнистии участников войны на Донбассе, под которую подпадут виновные в тяжелых преступлениях, Верховная Рада примет после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях в соответствии с украинским законодательством.

В законе будут учтены особенности региона и мировой опыт.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук.

— Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия к выборам нереальна, — сказал он.

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Для определения тех, кто подпадает под амнистию, Кравчук допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.

— Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина будет доказана согласно закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать, — отметил он.

Выборы на Донбассе

Подготовленный украинской стороной План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года.

Это будет способствовать созданию необходимых условий для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.