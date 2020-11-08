Коли амністують учасників війни на Донбасі

Закон про амністію учасників війни на Донбасі, під яку не підпадуть винні у важких злочинах, Верховна Рада ухвалить після виборів і формування місцевих органів влади на цих територіях відповідно до українського законодавства.

В законі будуть враховані особливості регіону та світовий досвід.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук.

– Коли буде створена місцева влада після виборів на непідконтрольної території, буде прийнятий українським парламентом закон про амністію. Амністія до виборів нереальна, – сказав він.

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Для визначення тих, хто підпадає під амністію, Кравчук допустив створення спеціальних комісій за участі місцевої влади Донбасу.

– Кожна людина розглядатиметься окремо, її вина буде доведена згідно з законом через суд. Іншого бути не може. Невинні люди не повинні постраждати, – зазначив він.

Вибори на Донбасі

Підготовлений українською стороною План спільних кроків для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року.

Це сприятиме створенню необхідних умов для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.