За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.
У Водяного враг открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
— Враждебные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли, – говорится в сообщении ООС.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
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С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Сервисный центр на КПВВ
Украина готова запустить сервисный хаб с открытия контрольного пункта въезда-выезда в Счастье Луганской области. В нем можно будет получить банковские, пенсионные и другие услуги.
В сервисном хабе жители оккупированных смогут получить бесплатную правовую помощь, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.