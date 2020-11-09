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Факты / Украина / Общество

Гранатомет и стрелковое оружие: боевики нарушили перемирие у Водяного

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

У Водяного враг открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

— Враждебные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли, – говорится в сообщении ООС.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Сервисный центр на КПВВ

Украина готова запустить сервисный хаб с открытия контрольного пункта въезда-выезда в Счастье Луганской области. В нем можно будет получить банковские, пенсионные и другие услуги.

В сервисном хабе жители оккупированных смогут получить бесплатную правовую помощь, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Источник: Штаб ООС

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