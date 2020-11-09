За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.
Біля Водяного ворог відкривав вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.
– Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували, – йдеться в повідомленні ООС.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
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З початку поточної доби, 9 листопада, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Сервісний центр на КПВВ
Україна готова запустити сервісний хаб з відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду у Щасті Луганської області. У ньому можна буде отримати банківські, пенсійні та інші послуги.
У сервісному хабі жителі окупованих зможуть отримати безоплатну правову допомогу, повідомили Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.