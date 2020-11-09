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Факти / Україна / Суспільство

Гранатомет і стрілецька зброя: бойовики порушили перемир’я біля Водяного

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Біля Водяного ворог відкривав вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

– Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували, – йдеться в повідомленні ООС.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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З початку поточної доби, 9 листопада, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Сервісний центр на КПВВ

Україна готова запустити сервісний хаб з відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду у Щасті Луганської області. У ньому можна буде отримати банківські, пенсійні та інші послуги.

У сервісному хабі жителі окупованих зможуть отримати безоплатну правову допомогу, повідомили Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: Штаб ООС

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