За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Біля Водяного ворог відкривав вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

– Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували, – йдеться в повідомленні ООС.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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З початку поточної доби, 9 листопада, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.