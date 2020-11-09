Зоны карантина в Украине — карта с 9 ноября 2020

В Украине обновили зоны карантина. Новое зонирование начнет действовать с 9 ноября.

На карте остались только красная и оранжевая зоны. Киев остается в оранжевой.

Решение было принято на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по установлению уровней эпидемической опасности распространения коронавируса 6 ноября.

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— К красному уровню дополнительно отнесены 198 административных единиц из 23 областей, что на 86 больше, чем на предыдущей неделе. В частности, все 28 административных единиц Житомирской области и 31 административная единица Полтавской области отнесены к красному уровню в связи с тем, что у них пять дней подряд загруженность коек превышает 75%, — отметил во время брифинга 6 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Красная зона

город Казатин и Тывровский район Винницкой области;

города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский, Любашевский, Маневичский и Турийский районы Волынской области;

Царичанский район Днепропетровской области;

города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;

Марковский район Луганской области;

Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

города Полтава, Гадяч, Верхние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

города Сумы, Ромны и Сумский район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

Великоалександровский район Херсонской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

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Оранжевая зона

Остальные населенные пункты страны.

По словам Ляшко, в этой зоне запрещено проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек, загрузка общественного транспорта свыше количества посадочных мест, торговля с количеством посетителей более одного человека на 10 кв. м.

Кроме того, кафе и рестораны могут работать только навынос и с заполняемостью не более 50%.

Запрещается проведение дискотек, работа ночных клубов, добавил он.

Карантин в Украине

В Украине действие адаптивного карантина продлили до 31 декабря 2020 года.

В течение октября в стране было ухудшение эпидситуации, тенденция фиксируется и сейчас. Суточный прирост больных коронавирусом — более 9,5 тыс.

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