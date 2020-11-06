В Украине не планируют вводить черную карантинную зону.

Об этом во время брифинга 6 ноября сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Такое не обсуждалось. Никаких черных зон никто не предлагал вводить, — отметил Максим Степанов.

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По его словам, это фейковая информация.

Карантин в Украине

В Украине действует карантин до 31 декабря 2020 года, его действие продлили на заседании Кабмина 13 октября.

В правительстве заявили, что в ближайшее время возможно ужесточение мер, среди которых введение карантина выходного дня, отдельные часы посещения магазинов пожилыми людьми и запреты на концерты.

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