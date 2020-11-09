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Факты / Украина

Не выполняют договоренности: Россия срывает открытие КПВВ на Донбассе

Представители Трехсторонней контактной группы заявили, что Российская Федерация не будет восстанавливать вместе с Украиной работу всех контрольных пунктов выезда-выезда на Донбассе.

Об этом сообщила украинская делегация ТКГ в социальных сетях. В делегации отмечают, что срыв открытия КПВВ ударит по потребностям граждан Украины с обеих сторон разграничения.

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Украина готовилась к открытию 10 ноября КПВВ и сервисных центров, где украинцы смогли бы получить социальные и административные услуги, правовую, медицинскую и банковскую помощь.

ДЕКІЛЬКА ПИТАНЬ ПАНУ ПЄСКОВУ.

На минулому тижні заступник керівника Адміністрації-прес-секретар Президента РФ Д.Пєсков…

Опубликовано Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. Понедельник, 9 ноября 2020 г.

Украинская сторона узнала о том, что Россия не собирается восстанавливать их работу из заявления пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

— Складывается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал президент РФ В. Путин, — заявили в ТКГ.

По словам делегации, Украина четко и последовательно выполняет свою часть договоренностей, которые приняли на Парижском саммите в нормандской формате 9 декабря 2019. В свою очередь Россия этого не делает.

Все пункты пропуска в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября

Ранее штаб ООС сообщал, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС возобновят свою работу с 10 ноября. Во вторник должен был начаться пропуск граждан и транспортных средств на семи КПВВ на Донбассе.

Фото: Dreamstime

Источник: Українська делегація в ТКГ

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