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Факты / Украина / Общество

Все пункты пропуска в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС возобновят свою работу с 10 ноября.

По данным штаба ООС, во вторник начнется пропуск граждан и транспортных средств на семи КПВВ на Донбассе.

— На территории Донецкой области возобновится пропуск через КПВВ Гнутово, Новотроицкое, Марьинка, Майорское, а в Луганской — через КПВВ Станица Луганская и новые контрольные пункты въезда-выезда Счастье и Золотое, — сообщает штаб ООС.

Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 8.00 до 18.00.

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Кроме того, при въезде граждан на подконтрольную Украине территорию будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является нахождение в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Также для пропуска через КПВВ все граждане должны дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса Дий вдома или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.

Сутки на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Возле Водяного враг открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Источник: Штаб ООС

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