Представники Тристоронньої контактної групи заявили, що Російська Федерація не буде відновлювати разом з Україною роботу всіх контрольних пунктів виїзду-виїзду на Донбасі.

Про це повідомила українська делегація ТКГ у соціальних мережах. У делегації зазначають, що зрив відкриття КПВВ вдарить по потребах громадян України з обох боків розмежування.

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Україна готувалася до відкриття 10 листопада КПВВ та сервісних центрів, де українці змогли б отримати соціальні та адміністративні послуги, правову, медичну та банківську допомогу.

Українська сторона дізналась про те, що Росія не збирається відновлювати їх роботу із заяви прес-секретаря президента Росіїської Федерації Дмитра Пєскова.

– Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав президент РФ В. Путін, – заявили у ТКГ.

За словами делегації, Україна чітко та послідовно виконує свою частину домовленостей, які ухвалили на Паризькому саміті в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року. У свою чергу Росія цього не робить.

Усі пункти пропуску у зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада

Раніше штаб ООС повідомляв, що всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування у зоні ООС відновлять свою роботу з 10 листопада. У вівторок мав розпочатися пропуск громадян та транспортних засобів на семи КПВВ на Донбасі.