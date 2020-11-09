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Факти / Україна / Суспільство

Усі пункти пропуску у зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада

Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування у зоні ООС відновлять свою роботу з 10 листопада.

За даними штабу ООС, у вівторок розпочнеться пропуск громадян та транспортних засобів на семи КПВВ на Донбасі.

 – На території Донецької області відновиться пропуск через КПВВ Гнутове, Новотроїцьке, Мар’їнка, Майорське, а в Луганській – через КПВВ Станиця Луганська і новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду Щастя та Золоте, – повідомляє штаб ООС.

Пропуск громадян та транспортних засобів здійснюватиметься щодня з 8.00 до 18.00.

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Окрім того, за в’їзді громадян на підконтрольну Україні територію проводитиметься температурний скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування у захисній масці та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеною розмітки.

Також для пропуску через КПВВ усі громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу Дій вдома або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №392 від 20 травня 2020 року.

Доба на Донбасі

За минулу добу на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Біля Водяного ворог відкривав вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Джерело: Штаб ООС

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