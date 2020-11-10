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Факты / Украина / Общество

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки, 9 ноября, российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Оба раза противник нарушил режим прекращения огня на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикуза российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

Выстрелы со стороны противника были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

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С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Сервисный центр на КПВВ

Украина готова запустить сервисный хаб с открытием контрольного пункта въезда-выезда в Счастье Луганской области. В нем можно будет получить банковские, пенсионные и другие услуги.

В сервисном хабе жители оккупированных територрий смогут получить бесплатную правовую помощь, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Источник: Штаб ООС

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