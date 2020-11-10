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Факти / Україна / Суспільство

Російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі

За минулу добу, 9 листопада, російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Обидва рази противник порушив режим припинення вогню на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужовка і Пікуза російські найманці обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.

Постріли з боку противника були неприцільними, тому українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

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З початку поточної доби, 10 листопада, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Сервісний центр на КПВВ

Україна готова запустити сервісний хаб з відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду у Щасті Луганської області. У ньому можна буде отримати банківські, пенсійні та інші послуги.

У сервісному хабі жителі окупованих територій зможуть отримати безоплатну правову допомогу, повідомили Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: Штаб ООС

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