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Факты / Украина

В Нацбанке объяснили стремительное падение гривны

Директор Департамента открытым рынкам Алексей Лупин назвал основные причины падения курса гривны к доллару. Он отметил, что на это повлияли внешние и внутренние факторы, которые коснулись Украины.

Об этом Лупин рассказал в интервью одному из изданий. Он заявил, что в Нацбанке Украины не видят катастрофы в падении гривны, рынок функционирует нормально.

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Алексей Лунин объяснил, что к внешним причинам падения гривны входят: пандемия коронавируса, которая стала причиной девальвации и уменьшение инвестиций в страну.

К внутренним причинам относятся: рост государственных выплат. По словам директора, в середине лета 2020 году на едином казначейском счете было 75 млрд гривен, сейчас остаток — примерно 15 млрд гривен. Также причиной падения гривны стал неурожай этого года.

Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Активизация спроса импортеров на валюту стала одной из основных причин ослабления гривны осенью. Для уменьшения курсовых рисков бизнеса в Нацбанке посоветовали активнее использовать валютный форвард.

Источник: Минфин

Фото: Dreamstime

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