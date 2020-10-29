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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Активизация спроса импортеров на валюту стала одной из основных причин ослабления гривны осенью.

В то же время на наличном рынке давления нет, ведь люди больше продают валюту, чем покупают.

— Активизация спроса импортеров на валюту осенью была одним из главных факторов ослабления гривны. Давления на наличном рынке нет — население больше продает, чем покупает валюту.

Курс и в дальнейшем будет плавающим и будет зависеть от баланса спроса-предложения, — отметили в Национальном банке Украины.

Читайте: Евро подешевел, доллар растет — курс валют на 29 октября

Для уменьшения курсовых рисков бизнеса в Нацбанке посоветовали активнее использовать валютный форвард.

Прогноз курса валют

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара к концу 2020 года.

В Кабмине считают, что стоимость валюты будет колебаться в пределах 27-28 грн.

Цена доллара до конца 2020 года не поднимется выше 29 грн. Евро будет колебаться в цене 33-34 грн.

Фото: Dreamstime

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