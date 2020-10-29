Активизация спроса импортеров на валюту стала одной из основных причин ослабления гривны осенью.

В то же время на наличном рынке давления нет, ведь люди больше продают валюту, чем покупают.

— Активизация спроса импортеров на валюту осенью была одним из главных факторов ослабления гривны. Давления на наличном рынке нет — население больше продает, чем покупает валюту.

Курс и в дальнейшем будет плавающим и будет зависеть от баланса спроса-предложения, — отметили в Национальном банке Украины.