Директор Департаменту відкритих ринків Олексій Лупін назвав основні причини падіння курсу гривні до долара. Він зазначив, що на це повпливали зовнішні та внутрішні фактори, які торкнулись України.

Про це Лупін розповів у інтерв’ю одному з видань. Він заявив, що у Нацбанку України не бачать катастрофи у падінні гривні, ринок функціонує нормально.

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Олексій Лунін пояснив, що до зовнішних причин падіння гривні входять: пандемія коронавірусу, яка частково спричинила девальвацію та зменшення інвестицій у країну.

До внутрішніх причин відносяться: зростання державних виплат. За словами директора, в середині літа 2020 року на єдиному казначейському рахунку було 75 млрд гривень, зараз залишок – приблизно 15 млрд гривень. Також причиною падіння гривні став неврожай цього року.

Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени

Активізація попиту імпортерів на валюту стала однією з основних причин послаблення гривні восени. Для зменшення курсових ризиків бізнесу в Нацбанку порадили активніше використовувати валютний форвард.

Джерело: Мінфін