Курс валют НБУ на 10 ноября 2020 в Украине

Курс доллара по состоянию на 10 ноября продолжает дешеветь. Также подешевело и евро по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,11 грн, что на 2 копейки меньше, чем 9 ноября.

Евро подешевело на 3 копейки — с 33,42 грн/1€ до 33,39 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

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Курс валют на 10 ноября от НБУ:

$1 — 28,11 грн;

€1 — 33,39грн;

1 польский злотый — 7,48 грн;

10 российских рублей — 3,69 грн.

Курс доллара в 2021 году

Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, до конца 2020 года стоимость валюты будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/$1.

А вот среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 29,2-29,3 грн/1$.

Кроме того, по его мнению, сейчас Нацбанк Украины владеет достаточными резервами, чтобы устанавливать адекватный курс.