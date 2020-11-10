Курс валют НБУ на 10 ноября 2020 в Украине

Курс доллара по состоянию на 10 ноября продолжает дешеветь. Также подешевело и евро по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, цена за $1 сегодня составляет 28,11 грн, что на 2 копейки меньше, чем 9 ноября.
Евро подешевело на 3 копейки — с 33,42 грн/1€ до 33,39 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.
Читайте: Ситуация напряженная: сколько будет стоить доллар в ноябре
Курс валют на 10 ноября от НБУ:
- $1 — 28,11 грн;
- €1 — 33,39грн;
- 1 польский злотый — 7,48 грн;
- 10 российских рублей — 3,69 грн.
Курс доллара в 2021 году
Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, до конца 2020 года стоимость валюты будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/$1.
А вот среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 29,2-29,3 грн/1$.
Кроме того, по его мнению, сейчас Нацбанк Украины владеет достаточными резервами, чтобы устанавливать адекватный курс.