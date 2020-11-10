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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро дешевеют: курс валют на 10 ноября

Курс доллара по состоянию на 10 ноября продолжает дешеветь. Также подешевело и евро по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,11 грн, что на 2 копейки меньше, чем 9 ноября.

Евро подешевело на 3 копейки — с 33,42 грн/1€ до 33,39 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

Читайте: Ситуация напряженная: сколько будет стоить доллар в ноябре

Курс валют на 10 ноября от НБУ:

  • $1 — 28,11 грн;
  • €1 — 33,39грн;
  • 1 польский злотый — 7,48 грн;
  • 10 российских рублей — 3,69 грн.

Курс валют НБУ на 10 ноября 2020 в Украине

Курс доллара в 2021 году

Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, до конца 2020 года стоимость валюты будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/$1.

А вот среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 29,2-29,3 грн/1$.

Кроме того, по его мнению, сейчас Нацбанк Украины владеет достаточными резервами, чтобы устанавливать адекватный курс.

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