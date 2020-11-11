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Факты / Украина

Эпидемия насилия в отношении женщин на востоке Украины усилилась — Amnesty International

Пережившие домашнее насилие женщины на востоке Украины часто не обращаются за помощью к правоохранителям, так как не верят в эффективную реакцию властей.

Об этом заявила правозащитная организация  Amnesty International в отчете о возрастающей проблеме домашнего и сексуального насилия в отношении женщин в регионе.

— Женщины, живущие на пострадавшем от конфликта востоке Украины, не чувствуют себя в безопасности — ни в обществе, ни дома, — заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

Где проводилась миссия

Amnesty International получила доступ к подконтрольным правительству территориям Донецкой и Луганской областей в период с января по ноябрь 2019 года.

У организации не было доступа к контролируемым сепаратистами территориям, которые выходят за рамки отчета.

Резкое ухудшение статистики

Официальная статистика домашнего насилия, “какой бы ненадежной и неполной она ни была”, свидетельствует о резком росте зарегистрированных случаев за последние три года, заявили в Amnesty International.

В 2018 году количество зарегистрированных случаев насилия в Донецкой области увеличилось на 76%, а в Луганской — на 158% по сравнению со средним показателем за предыдущие три года.

Amnesty International задокументировала восемь случаев сексуального насилия в отношении гражданских женщин и девушек со стороны военнослужащих: в частности два изнасилования, одно покушение на изнасилование и пять случаев сексуального домогательства, совершенных военными в течение 2017−2018 годов в местах проживания гражданского населения.

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Государственные инициативы не работают

Несмотря на принятие новых законов о защите жертв домашнего насилия, инициативы часто выполняются плохо, отмечают правоохранители.

Полиция, по-прежнему, неохотно регистрирует жалобы переживших домашнее насилие, а повсеместная безнаказанность удерживает многих жертв от обращений за помощью.

В 10 из 27 случаев домашнего насилия, задокументированных в отчете, женщины не сообщали в полицию о насилии, которому они подверглись, поскольку считали, что власти не отреагируют должным образом, или вообще не отреагируют.

Новое законодательство Украины дает сотрудникам полиции право издавать так называемые приказы о чрезвычайной защите, которые запрещают предполагаемым преступникам входить и оставаться в помещениях, в которых может проживать пострадавшая, а также связываться с ней в течение 10 дней.

Эти полномочия в случаях, задокументированных амнистией, применяются редко или реализуются неэффективно, почеркнули в Amnesty International.

Источник: Amnesty International 

 

Фото: Dreamstime

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