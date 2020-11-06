В Украине усилят ответственность за сексуальное насилие против детей

В Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской Конвенции).

Проектом закона №3055 предлагается ввести особый механизм предотвращения насилия над детьми для работников, с которыми контактируют, и конкретизировать меры по защите детей, пострадавших от сексуального насилия или стали его свидетелями.

Читайте: Житель Николаевщины насиловал молодую жену и ее 12-летнего племянника

Также планируется установить уголовную ответственность за: совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, притязания ребенка для сексуальных целей, сознательное получение доступа, приобретение, владение, изготовление или распространение детской порнографии и сознательное получение доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение.

По данному законопроекту, противоправные посягательства в отношении детей в Интернете будут наказываться лишением свободы от 8 до 15 лет.

Ранее за создание и распространение таких материалов злоумышленникам грозило от 5 до 10 лет лишения свободы, а за сознательный доступ к детской порнографии не была предусмотрена ответственность.

Насилие над детьми

В Запорожье суд приговорил к 7 годам тюрьмы 23-летнего местного жителя, который насиловал свою трехлетнюю крестницу и снимал все на видео.

Вину он признал, но свои действия объяснил тем, что якобы проводил журналистское расследование для разоблачения педофилов, распространяющих детскую порнографию в сети.