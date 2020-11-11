Власть против КСУ: как решают конституционный кризис в Украине

Решить так называемый конституционный кризис планируют с помощью проекта закона президента Владимира Зеленского или инициативы спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Хотя КСУ не видит в своей деятельности чего-то преступного, парламент все же рассмотрит законопроекты, которые должны вернуть электронное декларирование и распустить действующий состав Конституционного суда.

Каждая сторона считает, что делает все правильно. Но в определенный момент ситуация может выйти из-под контроля.

Факты ICTV рассказывают, что о конституционном кризисе и его решении думают в КСУ и властных структурах.

Решение через Раду

На решение КСУ, которое фактически делает невозможной работу электронных деклараций, быстрее всех отреагировал глава государства и внес в парламент законопроект, который прекращает полномочия действующего состава Конституционного суда.

В документе также предлагают:

признать решение КСУ от 27 октября 2020 таким, что не создает правовых последствий;

вернуть отмененные КСУ положения закона О предотвращении коррупции;

начать отбор новых судей в КСУ согласно действующему законодательству.

Быстрой была и реакция Верховной Рады. И хотя она еще не рассмотрела проект Зеленского, Разумков предложил свой вариант разрешения кризиса, который поддержало немало нардепов.

— Реакция парламента была быстрой, насколько это было возможно. Во-первых — законопроект, который подписали 126 народных депутатов, по восстановлению электронного декларирования и возвращению к статусу кво статьи, которая была отменена Конституционным судом. Параллельно с этим почти все фракции и группы зарегистрировали законопроекты со своим видением восстановления электронного декларирования и внесением изменений в уголовно-процессуальный кодекс, — сказал спикер парламента в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Но большое количество проектов может только навредить решению кризиса. Далеко не все нардепы заинтересованы в том, чтобы это произошло.

Например те, кто вынес на рассмотрение в Конституционном суде положения закона О предотвращении коррупции. Для них это — “законное решение”.

Но в парламенте ожидают чего-то подобного, поэтому и готовятся к тысячам возможных поправок.

— Мы ожидаем поправочный спам от тех коллег, которые вносят представление в Конституционный суд. Я думаю, что они будут поправочным спамом, к сожалению, заниматься, — сказал председатель партии Слуга народа Александр Корниенко.

Чтобы уменьшить противостояние в парламенте, не исключают и того, что из нескольких проектов законов сделают один. По словам председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии, в любом случае на вопрос э-деклараций и деятельности КСУ будет парламентское решение.

Надуманный кризис

В Конституционном суде уже неоднократно говорили, что не видят проблемы в решении, которое делает невозможной работу электронных деклараций, и вообще в своей работе.

В комментарии Фактам ICTV судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что суд работает в обычном режиме и не ускоряет рассмотрение дел.

— Я никакого турборежима (в нашей работе, — Ред.) не вижу. Речь идет об обычной работе Конституционного суда. Если кому-то хочется увидеть в ней турборежим, то это, пожалуй, проблемы тех, кто так специфически смотрит на нее, — говорит Слиденко.

Конституционный суд уже неоднократно давал понять, что в его решении как бы нет ничего страшного, просто необходимо исправить законодательные ошибки.

По мнению Слиденко, достаточно будет исправить несколько слов в ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование), чтобы вернуть ответственность за этот проступок.

— Украина выходила из таких ситуаций сотни раз. В прошлом году отменили так называемое незаконное обогащение. Это — несоизмеримое событие, поскольку отменили возможность привлекать к уголовной ответственности. Законодатель должен внести изменения в ст. 366-1 УК, исключить два слова, и она в дальнейшем будет эффективно действовать. В законе о НАПК нужны более существенные изменения, но нет серьезных препятствий для того, чтобы их внести в достаточно короткий срок, — рассказывает судья КСУ.

Вскоре после принятия решения председатель КСУ Александр Тупицкий говорил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота.

А недавно в Конституционном суде сообщили о том, что власть хочет заставить его работать в своих интересах.

Там видят подобную деятельность в общественном давлении, публичных заявлениях должностных лиц и тому подобном. Фактически КСУ считает своим врагом действующую власть, для которой он является проблемой.

Однако не совсем понятно, почему недовольство людей решением КСУ и заявления народных депутатов, которые имеют полное право выражать свое мнение по любому вопросу (даже если оно ошибочно), называют давлением.

Да, предложение главы государства о роспуске Конституционного суда радикальное. В таком случае нужно искать пути к диалогу, чтобы не перейти из одного кризиса в другой.

Слиденко также считает, что действующая власть “обиделась” на КСУ потому, что он блокирует “законодательный спам”, которым занимаются в парламенте. Поэтому его работу и пытаются заблокировать различными методами.

Угроза нацбезопасности

Значительное внимание именно этому решению КСУ решили уделить потому, что оно угрожает национальной безопасности Украины. Такой вывод сделали в Совете национальной безопасности и обороны вскоре после того, как суд вынес решение об э-декларациях.

Проблему видят в том, что решение Конституционного суда идет вразрез с необратимым курсом Украины на членство в ЕС и НАТО, который закреплен в основном законе, а также не дает возможности вступить на должности ряду лиц, которые были избраны на местных выборах.

Многие должностные лица видят в таком решении безответственность судей КСУ, которые якобы могут разрушить и другие важные для Украины реформы. В частности, открытие рынка земли.

— Когда стало известно о содержании решения КСУ, то наши партнеры, которые последовательно поддерживают украинские реформы, в том числе антикоррупционную, были просто парализованы. Они не могли поверить, что такое возможно, и все можно разрушить вот так, — сказал во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Для Украины решение КСУ, даже если оно и соответствует Конституции, несет много проблем.

Как рассказал Фактам ICTV глава СНБО Алексей Данилов, сейчас есть данные, которые позволяют сделать вывод, что решение КСУ было принято как часть плана против государства.

— Мы уверены, что это план по расшатыванию ситуации в Украине, но нам удалось вовремя его остановить. Владимир Александрович обратил на это внимание, созвали заседание СНБО, во время которого приняли определенные решения. Сейчас все в руках Верховной Рады, которая должна рассматривать этот вопрос, а дальше посмотрим, что будет, — говорит Данилов.

Но решение конституционного кризиса не должно быть “войной” между Конституционным судом и властью, ведь никто не ставит себе целью уничтожение этого института.

Украинцы уже давно хотят, чтобы украинские судьи были честными и не брали взяток. То же касается и членов КСУ, даже если их придется полностью заменить.

— Судьям должны доверять. Если к судьям нет доверия, то в обществе очень трудно находиться. У них очень много преференций от государства, но нет ответственности, что очень важно, — считает глава СНБО.

В любом случае конституционный кризис нужно завершить, но методы для этого не должны привести к ухудшению ситуации в государстве.

Вместо того, чтобы отстаивать свое мнение, одной из сторон нужно пойти на компромисс и показать, что все работают в интересах Украины.

Но если этого не произойдет, из ситуации будут выходить очень жестко. И тогда у граждан могут возникнуть новые вопросы, но уже не к Конституционному суду.

Владислав Бомбела

Валерий Литонинский