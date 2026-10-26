Радиодиктант 2026: о чем будет текст Артура Дроня и где слушать
- Суспільне объявило название Радиодиктанта 2026 года.
- Радиодиктант национального единства 2026 года состоится 27 октября.
Суспільне Мовлення раскрыло подробности проведения ежегодного Радиодиктанта национального единства 2026 года.
Нынешний текст получил символическое название Лист, який не закінчується, а его автором стал писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь.
Радиодиктант 2026: что известно про текст Лист, який не закінчується
По словам автора текста Артура Дроня, главная задача диктанта — создать простор для искреннего внутреннего диалога и объединить украинцев, где бы они ни находились.
— Мне важно, чтобы текст этого года каждому участнику мог стать пространством для личного разговора. В определенном смысле настоящим письмом, которое все мы одновременно будем писать. Самое ценное, что дает нам речь, это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно когда мы далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои важные адресаты, — поделился Артур Дронь.
Продюсер Радиодиктанта Юлия Шелудько отметила, что текст отражает современные реалии общения между близкими людьми в условиях войны.
— Сейчас мы много пишем в разных мессенджерах, иногда даже без привет и пока, часто только — как ты. И нынешний текст Радиодиктанта — это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей, он обо всех и одновременно о каждом и каждой из нас, он о главном, даже сокровенном, потому что в бурные времена второстепенное теряет значение, — подчеркнула Юлия Шелудько.
В 2026 году текст Радиодиктанта в прямом эфире будет звучать в исполнении двух чтецов:
Артура Пройдакова — победителя премии Global Teacher Prize Ukraine, учителя украинского языка и литературы;
Даши Астафьевой — волонтера и общественного деятеля.
Радиодиктант 2026: когда и где писать
Радиодиктант национального единства 2026 года начнется во вторник, 27 октября, в 11:00, в День украинской письменности и языка.
Трансляция будет доступна на всех ключевых площадках:
- в эфире Украинского Радио и Радио Культура;
- в телеэфире и на сайте Суспільне Культура;
- на YouTube-канале Украинского Радио;
- в мобильных приложениях suspilne.radio и Дія.
Радиодиктант 2026: куда отправлять работы
Для желающих, чтобы их текст проверили языковеды, есть два способа отправки:
- бумажным письмом: отправить по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Штемпель на конверте должен быть датирован не позднее 28 октября.
- в электронном формате: качественное фото или скан работы (.jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) необходимо отправить до 11:00 29 октября по электронной почте rd@suspilne.media.
Официальный текст Радиодиктанта обнародуют в четверг, 29 октября, в 11:00 на ресурсах Суспільного, чтобы каждый мог самостоятельно проверить свои знания.