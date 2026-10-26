Суспільне Мовлення раскрыло подробности проведения ежегодного Радиодиктанта национального единства 2026 года.

Нынешний текст получил символическое название Лист, який не закінчується, а его автором стал писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь.

Радиодиктант 2026: что известно про текст Лист, який не закінчується

По словам автора текста Артура Дроня, главная задача диктанта — создать простор для искреннего внутреннего диалога и объединить украинцев, где бы они ни находились.

Сейчас смотрят

— Мне важно, чтобы текст этого года каждому участнику мог стать пространством для личного разговора. В определенном смысле настоящим письмом, которое все мы одновременно будем писать. Самое ценное, что дает нам речь, это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно когда мы далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои важные адресаты, — поделился Артур Дронь.

Продюсер Радиодиктанта Юлия Шелудько отметила, что текст отражает современные реалии общения между близкими людьми в условиях войны.

— Сейчас мы много пишем в разных мессенджерах, иногда даже без привет и пока, часто только — как ты. И нынешний текст Радиодиктанта — это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей, он обо всех и одновременно о каждом и каждой из нас, он о главном, даже сокровенном, потому что в бурные времена второстепенное теряет значение, — подчеркнула Юлия Шелудько.

В 2026 году текст Радиодиктанта в прямом эфире будет звучать в исполнении двух чтецов:

Артура Пройдакова — победителя премии Global Teacher Prize Ukraine, учителя украинского языка и литературы;

Даши Астафьевой — волонтера и общественного деятеля.

Радиодиктант 2026: когда и где писать

Радиодиктант национального единства 2026 года начнется во вторник, 27 октября, в 11:00, в День украинской письменности и языка.

Трансляция будет доступна на всех ключевых площадках:

в эфире Украинского Радио и Радио Культура;

в телеэфире и на сайте Суспільне Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

в мобильных приложениях suspilne.radio и Дія.

Радиодиктант 2026: куда отправлять работы

Для желающих, чтобы их текст проверили языковеды, есть два способа отправки:

бумажным письмом: отправить по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Штемпель на конверте должен быть датирован не позднее 28 октября.

в электронном формате: качественное фото или скан работы (.jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) необходимо отправить до 11:00 29 октября по электронной почте rd@suspilne.media.

Официальный текст Радиодиктанта обнародуют в четверг, 29 октября, в 11:00 на ресурсах Суспільного, чтобы каждый мог самостоятельно проверить свои знания.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.