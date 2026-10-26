Рада поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней
Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на территории Украины еще на 90 дней – до 29 января 2027 года.
Об этом говорится в сообщениях Верховной Рады.
Военное состояние и мобилизация в Украине
Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине, поддержав законопроект №16182. За соответствующий документ проголосовали 293 народных депутата, а один высказался против.
В законопроекте говорится о продлении срока действия военного положения в Украине с 31 октября 2026 года на 90 суток, то есть до 29 января 2027 года.
Кроме того, Верховная Рада поддержала проведение общей мобилизации в Украине, о которой говорится в законопроекте №16183.
За соответствующий документ проголосовал 281 народный депутат, выступил против – 1. Кроме того, еще один нардеп воздержался.
Это было уже 21-е голосование парламента за продолжение военного положения с начала полномасштабного вторжения России, которое состоялось 24 февраля 2022 года.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.