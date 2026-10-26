В Тернопольской области Kia столкнулась с рейсовым автобусом: есть погибшая и пострадавшие
- ДТП произошло около 08:30 между селами Панасовка и Малый Ходачков.
- Водитель Kia Sportage выехала на встречную полосу.
- Травмы получили водитель автобуса и пассажиры.
Сегодня, 26 октября, в Тернопольской области на автодороге между селом Панасовка Скалатской общины и селом Малый Ходачков Великобирковской общины произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
ДТП в Тернопольской области 26 октября
Около 08:30 произошло столкновение автомобиля Kia Sportage, за рулем которого находилась 23-летняя жительница Гусятинского общества, и рейсового автобуса сообщением Тернополь – Калагаровка.
Установлено, что водитель Kia Sportage выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с маршруткой.
В результате ДТП водитель Kia Sportage погибла на месте.
В автобусе находились 15 человек. Травмы разной степени тяжести получили водитель автобуса и восемь пассажиров, среди которых один несовершеннолетний.
На месте ДТП работают следователи полиции.
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