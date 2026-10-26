Сегодня, 26 октября, в Тернопольской области на автодороге между селом Панасовка Скалатской общины и селом Малый Ходачков Великобирковской общины произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

ДТП в Тернопольской области 26 октября

Около 08:30 произошло столкновение автомобиля Kia Sportage, за рулем которого находилась 23-летняя жительница Гусятинского общества, и рейсового автобуса сообщением Тернополь – Калагаровка.

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Установлено, что водитель Kia Sportage выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с маршруткой.

В результате ДТП водитель Kia Sportage погибла на месте.

В автобусе находились 15 человек. Травмы разной степени тяжести получили водитель автобуса и восемь пассажиров, среди которых один несовершеннолетний.

На месте ДТП работают следователи полиции.

5 октября в Киеве произошло ДТП с участием двух маршруток. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых ребенок.

19 августа в Соломенском районе Киева произошло ДТП. Автомобиль на полной скорости столкнулся с маршруткой. После чего въехал в остановку с людьми. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

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