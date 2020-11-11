На период действия карантина выходного дня в Украине работа транспорта не будет останавливаться, заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

А вот пока будет действовать общегосударственный карантин, то автотранспорт, в частности маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и Укрзализныця будут перевозить пассажиров в количестве мест, предусмотренных для сидения.

Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

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Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. Во время авиапутешествий за границу только нужно проверять условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда они направляются.

11 ноября во время заседания правительства в Украине ввели карантин выходного дня. Также отказались от адаптивного карантина и ввели для всех территорий общегосударственный карантин с условиями оранжевой зоны.

Карантин выходного дня является альтернативой полного локдауна экономики. Он предусматривает ряд жестких ограничений, которые будут действовать в субботу и воскресенье.