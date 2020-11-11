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Факты / Украина / Общество

Ужесточение карантина в Украине: какие случаи госпитализации не запретят

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине прекратили лишь некоторые плановые госпитализации и операции, отсрочка которых не несет риска для жизни или здоровья украинцев. Другие вмешательства будут проводиться и в дальнейшем.

Об этом во время брифинга 11 ноября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Любая операция и госпитализация, отсрочка которых может нести угрозу жизни или здоровью, не могут быть перенесены. Пациенты будут вовремя госпитализированы, вовремя прооперированы.

Инсульты, инфаркты, срочные и ургентных операции не могут быть перенесены, — пояснил Максим Степанов.

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Какая медицинская помощь и в дальнейшем будет предоставляться украинцам:

  • в случае осложнений течения беременности и родов;
  • роженицам и новорожденным;
  • пациентам с онкологическим заболеваниями;
  • паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях;
  • плановая медицинская помощь в заведениям здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь при условии соблюдения соответствующих норм.

Лечение коронавируса дома

Во время брифинга в среду Максим Степанов также рассказал, какие категории больных коронавирусом могут лечиться в домашних условиях.

По его словам, это только пациенты с легкой формой течения болезни.

Подробнее о лечении коронавируса в домашних условиях читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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