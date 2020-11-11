Из-за ухудшения эпидситуации в Украине прекратили лишь некоторые плановые госпитализации и операции, отсрочка которых не несет риска для жизни или здоровья украинцев. Другие вмешательства будут проводиться и в дальнейшем.
Об этом во время брифинга 11 ноября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
— Любая операция и госпитализация, отсрочка которых может нести угрозу жизни или здоровью, не могут быть перенесены. Пациенты будут вовремя госпитализированы, вовремя прооперированы.
Инсульты, инфаркты, срочные и ургентных операции не могут быть перенесены, — пояснил Максим Степанов.
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Какая медицинская помощь и в дальнейшем будет предоставляться украинцам:
- в случае осложнений течения беременности и родов;
- роженицам и новорожденным;
- пациентам с онкологическим заболеваниями;
- паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях;
- плановая медицинская помощь в заведениям здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь при условии соблюдения соответствующих норм.
Лечение коронавируса дома
Во время брифинга в среду Максим Степанов также рассказал, какие категории больных коронавирусом могут лечиться в домашних условиях.
По его словам, это только пациенты с легкой формой течения болезни.
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