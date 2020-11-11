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Факти / Україна / Суспільство

Як працюватиме транспорт в Україні під час загальнодержавного карантину

На період дії карантину вихідного дня в Україні робота транспорту не зупинятиметься, запевнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

А от поки діятиме загальнодержавний карантин, то автотранспорт, зокрема маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та Укрзалізниця перевозитимуть пассажирів у кількості місць, передбачених для сидіння.

Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

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Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. Під час авіаподорожей за кордон тільки потрібно перевіряти умови в’їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди вони прямують.

11 листопада під час засідання уряду в Україні запровадили карантин вихідного дня. Також відмовились від адаптивного карантину і запровадили для всіх територій загальнодержавний карантин з умовами помаранчевої зони.

Карантин вихідного дня є альтернативою повного локдауну економіки. Він передбачає низку жорстких обмежень, які діятимуть у суботу та неділю.

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