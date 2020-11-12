Карантин выходного дня: выживет ли бизнес и насколько действенной будет помощь власти

Решением Кабинета министров в Украине введен так называемый карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября.

С его помощью власть хочет уменьшить распространение Covid-19 без полного закрытия экономики. Понятно, что даже такое решение негативно повлияет на работу многих бизнесов.

Одновременно с введением ограничений правительство приняло и решение, которое дает дополнительные инструменты для поддержки бизнеса.

Но достаточно ли его в условиях пандемии? Возможно, вскоре мы увидим, как закрываются малые предприятия.

Помощь власти

Власть с определенным пониманием ситуации в бизнесе подошла к введению карантина выходного дня. В правительстве осознают, что это решение в любом случае повлияет на прибыль кафе, ресторанов, ТРЦ и т. д.

Поэтому в Кабмине решили утвердить восстановление и расширение программы поддержки бизнеса. Поддерживать предпринимателей будут с помощью:

программы профильных гарантий (до 80% кредита будет покрывать государство);

компенсации части зарплат работников из-за простоя;

продолжения реализации программы доступных кредитов 5-7-9, в рамках которой есть возможность получить кредитные каникулы для бизнеса;

возможности признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством.

В комментарии Фактам ICTV эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что вряд ли бизнес использует эти инструменты, чтобы пережить карантин.

— Они вряд ли будут использованы бизнесом для того, чтобы нивелировать последствия карантина… Помощь бизнесу — это либо деньги, либо налоги. Если пообещать ему возможность взять дешевый кредит, то возникает вопрос: А кто будет его возвращать? Ведь бизнес все равно не работает, — говорит Пендзин.

В правительстве более оптимистично настроены относительно своих инициатив. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти готовы помочь предпринимателям, которые оказались в трудной ситуации.

Но бизнесу вряд ли будет достаточно этого “плеча”, чтобы удержаться на ногах даже при компромиссных ограничениях, которые будут действовать только на выходных.

Выживет ли бизнес

Ни для кого не секрет, что многие бизнесы получают значительную часть своей прибыли именно на выходных. Связано это с тем, что у большинства людей нет возможности ходить в кафе, магазины, учреждения культуры в будние дни.

Ко всему добавляется и карантин, из-за которого люди стали меньше тратить, ведь уверенность в завтрашнем дне уменьшилась.

Доход каждого отдельного бизнеса на выходных может достигать от 40% до 80% за неделю. Совладелец Планеты кино Дмитрий Деркач написал, что кинотеатры собирают больше в выходные дни.

И незначительного периода карантина выходного дня достаточно для того, чтобы этот бизнес полностью закрылся.

— Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте. Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты, — пишет Деркач.

Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам… Опубликовано Dmytro Derkach Среда, 11 ноября 2020 г.

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко также выступает против введения карантина выходного дня. По ее мнению, лучше искать взаимодействие с бизнесом, а не “срезать” его.

— По мнению бизнес-сообщества, государству нужен план, состоящий из разумных шагов, который базируется на мировых практиках и накопленном опыте. В то же время, необходимы четкие и понятные адаптивные шаги взаимодействия с бизнесом, а не жесткие тотальные ограничения, чтобы поддержать и экономическое здоровье страны. По мнению же сообщества, жесткий локдаун и закрытие большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы, — говорится в сообщении Деревянко на сайте EBA.

Переживает за бизнес и городской глава Львова Андрей Садовой, который вообще отказывается выполнять установки Кабмина о введении карантина выходного дня.

— Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные — абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали. За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях — это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери?, — написал Садовой.

Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин «вихідного дня».

Чекаємо на повний текст… Опубликовано Андрій Садовий Среда, 11 ноября 2020 г.

С одной стороны такое выступление против решения центральной власти ставит под сомнение ее авторитет. И не один город уже отказывается от ограничений на выходные. В частности, к протесту присоединились Одесса и Черкассы.

С другой — глава Львова прав в том, что бизнес не продержится даже в условиях помощи от государства.

Бесполезная помощь

Хотя правительство и озвучило четыре шага по помощи бизнесу, они вряд ли смогут реально помочь в ситуации, когда придется закрываться на выходные.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба считает, что планами правительства почти не решаются проблемы бизнеса.

Особенно это касается кредитных гарантий, ведь никто не говорит о том, чтобы откладывать выплаты по кредитам. А деньги на это просто будет неоткуда взять.

— Возможность предоставления кредитных гарантий принята Верховной Радой. Но возвращать кредит все равно нужно. А с чего это делать? С распродажи бизнеса? А в программе 5-7-9 есть условие, которое делает ее применение во время карантина выходного дня слабо приспособленной. Нужно иметь бизнес, который демонстрирует реальные финансовые обороты. Если у вас заведение общественного питания, которое получает 40-50% недельной выручки на выходных, то возникает вопрос: а как возвращать кредиты?, — говорит Пендзин.

Помощь во время простоя тоже вряд ли поможет, поскольку фонд безработицы, из которого на это должны брать средства, почти пустой. И далеко не все граждане работают на своих фирмах легально.

По словам Пендзина, признание карантина выходного дня форс-мажором никак не поможет бизнесу, который активно функционирует. Это только для тех, кто собирается закрываться навсегда.

Наиболее болезненные проблемы власть так и не задели.

— Я не услышал никаких вопросов по упрощению налогообложения, отсрочке фискализации, любых действий, связанных с уменьшением налогов. И это уже не говоря об обычной финансовой помощи бизнесу. На мой взгляд, меры, предложенные правительством, неэффективны, — высказывает мнение эксперт Экономического дискуссионного клуба.

Без выполнения этих условий вряд ли удастся спасти как минимум малый бизнес от “вымирания”. Сейчас именно он лучше придерживается ограничений, ведь понимает, что без обеспечения надлежащих мер безопасности он потеряет клиентов.

Если из-за карантина выходного дня будет закрываться бизнес, то это точно отрицательно повлияет на экономику Украины. Однако насколько сильным будет удар, сейчас трудно сказать.

Опыт в мире

Многие страны мира с сильными экономиками бросают ресурсы на поддержку бизнеса с помощью грантов и займов. К этому часто добавляются отсрочки на уплату налогов, аренды и т. д.

Например, в Великобритании предоставляют гранты и помощь по выплатам персоналу. Кроме того, многие бизнесы получают налоговые льготы, которые могут включать в себя как значительное уменьшение суммы налогов, так и их полную отмену на определенный период.

В Нидерландах и Швеции отсрочивали ряд налогов на несколько месяцев, чтобы на бизнес не было дополнительной нагрузки.

Германия пошла дальше и позволила отдельным компаниям не платить налоги почти до конца 2020 года. Также страна создала фонд экстренной финансовой помощи и позволила малому и среднему бизнесу получать быстрые кредиты.

В общем, в Украине не делают ничего такого, что не практиковалось бы в мире. Однако применяются далеко не все инструменты для поддержки бизнеса.

Да, у нашего государства слабая экономика, которая не способна оказывать поддержку в миллиарды долларов. Однако это не значит, что нужно совсем пренебрегать принципом уменьшения налогообложения.

Если власти уже так необходим карантин выходного дня, то она обязана предоставить надлежащую поддержку тем, кто в этом нуждается.

Без нее бизнес в Украине начнет стремительно приходить в упадок независимо от того, будет ли в Украине карантин только выходного дня, или полный локдаун. Но тогда значительная поддержка понадобится всей стране.