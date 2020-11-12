Карантин вихідного дня: чи виживе бізнес і наскільки дієвою буде допомога влади

Рішенням Кабінету міністрів в Україні запроваджено так званий карантин вихідного дня, який діятиме з 14 до 30 листопада.

За його допомогою влада хоче зменшити розповсюдження Covid-19 без повного закриття економіки. Зрозуміло, що навіть таке рішення негативно вплине на роботу багатьох бізнесів.

Водночас із запровадженням обмежень уряд ухвалив і рішення, яке дає додаткові інструменти для підтримки бізнесу.

Та чи достатньо його в умовах пандемії? Можливо, невдовзі ми побачимо, як закриваються маленькі підприємства.

Допомога влади

Влада з певним розумінням ситуації у бізнесі підійшла до запровадження карантину вихідного дня. В уряді усвідомлюють, що це рішення в будь-якому випадку вплине на прибуток кафе, ресторанів, ТРЦ тощо.

Тому в Кабміні вирішили затвердити відновлення та розширення програми підтримки бізнесу. Підтримувати підприємців будуть за допомогою:

програми профільних гарантій (до 80% кредиту покриватиме держава);

компенсації частини зарплат робітників через простоювання;

продовження реалізації програми доступних кредитів 5-7-9, в межах якої є можливість отримати кредитні канікули для бізнесу;

можливості визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною.

У коментарі Фактам ICTV експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що навряд чи бізнес використовуватиме ці інструменти, щоб пережити карантин.

– Вони навряд чи будуть використані бізнесом для того, щоб знівелювати наслідки карантину… Допомога бізнесу – це або гроші, або податки. Якщо пообіцяти йому можливість взяти дешевий кредит, то виникає запитання: А хто його повертатиме? Адже бізнес все одно не працює, – каже Пендзин.

В уряді більш оптимістично налаштовані щодо своїх ініціатив. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада готова допомогти підприємцям, які опинилися у скрутній ситуації.

Та бізнесу навряд чи буде достатньо цього “плеча”, щоб втриматися на ногах навіть під час компромісних обмежень, які діятимуть лише на вихідних.

Чи виживе бізнес

Ні для кого не секрет, що багато бізнесів отримують значну частину свого прибутку саме на вихідних. Пов’язано це з тим, що в більшості людей немає змоги ходити в кафе, магазини, заклади культури в будні дні.

До всього додається і карантин, через який люди почали менше витрачати, адже впевненість у завтрашньому дні зменшилася.

Дохід кожного окремого бізнесу на вихідних може сягати від 40% до 80% за тиждень. Співвласник Планети кіно Дмитро Деркач написав, що кінотеатри збирають найбільше у вихідні дні.

І незначного періоду карантину вихідного дня достатньо для того, щоб цей бізнес повністю закрився.

– Кінотеатри до 80% доходу отримують саме у вихідні. У будні дні люди не ходять в кінотеатри, вони активно натовпами їздять в громадському транспорті. Попрацюємо тиждень, після цього, ймовірно, доведеться закрити всі наші кінотеатри і звільнити 500 співробітників. Залишити цих людей без роботи і зарплати, – пише Деркач.

Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам… Опубликовано Dmytro Derkach Среда, 11 ноября 2020 г.

Виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев’янко також виступає проти запровадження карантину вихідного дня. На її думку, краще шукати взаємодії з бізнесом, а не “зрізати” його.



– На переконання бізнес-спільноти, державі потрібен план, що складається з розумних кроків, базується на світових практиках і накопиченому досвіді. Водночас необхідні чіткі та зрозумілі адаптивні кроки взаємодії з бізнесом, а не жорсткі тотальні обмеження, аби підтримати і економічне здоров’я країни. На переконання ж спільноти, жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі, – йдеться у повідомленні Дерев’янко на сайті EBA.

Переживає за бізнес і міський голова Львова Андрій Садовий, який взагалі відмовляється виконувати настанови Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня.

– Вже казав і ще раз повторю. Локдаун на вихідні – абсурд. Таке враження, що в нас важливі рішення спочатку ухвалюються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили. За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги — це живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати?, – написав Садовий.



Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин «вихідного дня».

Чекаємо на повний текст… Опубликовано Андрій Садовий Среда, 11 ноября 2020 г.

З одного боку такий виступ проти рішення центральної влади ставить під сумнів її авторитет. І не одне місто вже відмовляється від обмежень на вихідні. Зокрема, до протесту долучилися Одеса і Черкаси.

З іншого – очільник Львова правий у тому, що бізнес не протримається навіть в умовах допомоги від держави.

Безглузда допомога

Хоча уряд й озвучив чотири кроки з допомоги бізнесу, вони навряд чи зможуть реально допомогти у ситуації, коли доведеться закриватися на вихідні.

Експерт Економічного дискусійного клубу вважає, що планами майже не вирішуються проблеми бізнесу.

Особливо це стосується кредитних гарантій, адже ніхто не каже про те, щоб відтерміновувати виплати за кредитами. А гроші на них просто нізвідки буде взяти.

– Можливість надання кредитних гарантій ухвалена Верховною Радою. Але повертати кредит все одно потрібно. А з чого це робити? З розпродажу бізнесу? А в програмі 5-7-9 є умова, яка робить її застосування під час карантину вихідного дня слабко пристосованою. Потрібно мати бізнес, який демонструє реальні фінансові оберти. Якщо у вас заклад громадського харчування, який отримує 40-50% тижневої виручки на вихідних, то постає питання: а як повертати кредити?, – каже Пендзин.

Допомога під час простоювання теж навряд чи допоможе, оскільки фонд безробіття, з якого на це мають брати кошти, майже пустий. Та й далеко не всі громадяни працюють на своїх фірмах легально.

За словами Пендзина, визнання карантину вихідного дня форс-мажором жодним чином не допоможе бізнесу, який активно функціонує. Це лише для тих, хто збирається закриватися назавжди.

Найбільш болючих проблем влада так і не зачепила.

– Я не почув жодних питань щодо спрощення оподаткування, відтермінування фіскалізації, будь-яких дій, пов’язаних зі зменшенням податків. І це вже не говорячи про звичайну фінансову допомогу бізнесу. На мій погляд, заходи, які запропоновані урядом, неефективні, – висловлює думку експерт Економічного дискусійного клубу.

Без виконання цих умов навряд чи вдасться врятувати щонайменше малий бізнес від “вимирання”. Нині саме він найкраще дотримується обмежень, адже розуміє, що без гарантування належних заходів безпеки він втратить клієнтів.

Якщо через карантин вихідного дня закриватимуться бізнеси, то це точно негативно вплине на економіку України. Проте наскільки сильним буде удар, нині важко сказати.

Досвід у світі

Багато країн світу з сильними економіками кидають ресурси на підтримку бізнесу за допомогою грантів та позик. До цього часто додаються відтермінування на сплату податків, оренди тощо.

Наприклад, у Великій Британії надають гранти та допомогу з виплат персоналу. Крім того, багато бізнесів отримують податкові пільги, які можуть містити як значне зменшення суми податків, так і їх повне скасування на певний період.

У Нідерландах та Швеції відстрочували низку податків на кілька місяців, аби на бізнес не було додаткового навантаження.

Німеччина пішла далі і дозволила окремим компаніям не сплачувати податки майже до кінця 2020 року. Також країна створила фонд екстреної фінансової допомоги та дала змогу малому та середньому бізнесу отримувати швидкі кредити.

Загалом, в Україні не роблять чогось такого, що не практикувалося б у світі. Однак застосовуються далеко не всі інструменти для підтримки бізнесу.

Так, в нашої держави слабка економіка, яка не здатна надавати підтримку у мільярди доларів. Проте це не означає, що потрібно зовсім нехтувати принципом зменшення оподаткування.

Якщо владі вже так необхідний карантин вихідного дня, то вона мусить надати належну підтримку тим, хто цього потребує.

Без неї бізнес в Україні почне стрімко занепадати незалежно від того, чи буде в Україні карантин лише вихідного дня, чи повний локдаун. І тоді значна підтримка знадобиться всій державі.