Катастрофа літака МАУ: яке покарання загрожує винним

Винним в авіакатастрофі літака МАУ, який збили 8 січня минулого року в Тегерані (Іран) загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки.

– Ми дізналися, що розслідування відбувається за статтями, які передбачають покарання за ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. Максимальна санкція передбачає до трьох років позбавлення волі і виплату грошової компенсації сім’ям загиблих, – повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

Водночас, за його словами, попередня кваліфікація справи з боку України досить жорстка. Згідно з Монреальською конвенцією, це незаконний і умисний акт насильства. Відповідно до Кримінального кодексу України, – це взагалі тяжкий та особливо тяжкий злочин проти українців та інтересів країни.

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Також Гюндуз Мамедов додав, що відкритим залишається питання, чи понесуть покарання за злочин посадові особи, відповідальні за організацію військової служби в державі та дії своїх підлеглих.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року після вильоту літака з Тегерана, столиці Ірану. На борту було 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 громадян України.

Через декілька днів влада Ірану визнала, що український літак збили військові.

Нещодавно заступник голови МЗС України Євгеній Єнін заявив, що Іран виплатить однакові компенсації усім родинам загиблих.