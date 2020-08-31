Украина и Иран договорятся о решении всех вопросов относительно авиакатастрофы самолета МАУ, если все будут двигаться в юридических рамках, сохранять волю и будут воздерживаться от политизации и образования медийного ажиотажа вокруг расследования.

Об этом заявил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

По его словам, проблем не возникнет, если обе стороны будут двигаться законным путем и по доброй воле. В случае требований, которые будут выходить за юридические рамки, будут незаконные и без добрых намерений, решение относительно катастрофы может иметь определенные сложности, в результате чего дело может затянуться.

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Также он добавил, что иранская сторона в течение всего периода после авиакатастрофы подтвердила свою добрую волю и действовала в соответствии с законодательством.

— Мне кажется, мы выполнили все обязательства, которые имели в юридической плоскости, демонстрируя добрую волю. Моя просьба заключается также в том, чтобы мы строили наш диалог в рамках закона и на основе доброй воли, стремились сохранять позитивную атмосферу, созданную после первого тура переговоров, воздерживались от политизации вопроса и создания медийного ажиотажа. В этом случае, я уверяю, что дело будет решено быстро, четко, объективно и на основе справедливости, — отметил Моради.

В августе Украина завершила первый этап переговоров с Ираном относительно выплат компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Второй этап запланирован на октябрь 2020 года.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что официальный Тегеран подтвердил готовность выполнять все международные обязательства в рамках международных конвенций — Чикагской и Монреальской.

Также он добавил, что размер компенсаций будет определен после того, как Киев получит полную информацию об обстоятельствах катастрофы, “привлечение виновных к ответственности и извинений иранской стороны”.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта Тегеран. Все 167 пассажиров погибли. Через несколько дней иранские власти признали причастность к катастрофе — самолет сбили военные.

В конце июля черные ящики сбитого самолета отправили в Париж для расшифровки.