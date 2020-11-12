Одесса отказалась вводить карантин выходного дня

Одесская городская власть пока не будет вводить карантин выходного дня. В городе продолжат действовать ограничения оранжевого уровня.

Сейчас областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений относительно введения карантина выходного дня, заявил секретарь оперативного штаба Одесского городского совета Александр Тиховский.

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В оранжевых зонах действуют следующие ограничения:

запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;

перевозки общественным транспортом пассажиров в количестве, не превышающем число посадочных мест;

запрет торговли с количеством посетителей более 1 человек на 10 кв. м;

рестораны и кафе могут работать только на вынос и с заполнениям залов не более 50% посадочных мест;

запрещена работа дискотек и ночных клубов;

ограничены плановые госпитализации;

запрещается выезд детей на оздоровление и отдых;

ограничивается работа учреждений социальной защиты.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей, ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Питания смогут работать на вынос.