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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Одесса отказалась вводить карантин выходного дня

Одесская городская власть пока не будет вводить карантин выходного дня. В городе продолжат действовать ограничения оранжевого уровня.

Сейчас областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений относительно введения карантина выходного дня, заявил секретарь оперативного штаба Одесского городского совета Александр Тиховский.

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В оранжевых зонах действуют следующие ограничения:

  • запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
  • перевозки общественным транспортом пассажиров в количестве, не превышающем число посадочных мест;
  • запрет торговли с количеством посетителей более 1 человек на 10 кв. м;
  • рестораны и кафе могут работать только на вынос и с заполнениям залов не более 50% посадочных мест;
  • запрещена работа дискотек и ночных клубов;
  • ограничены плановые госпитализации;
  • запрещается выезд детей на оздоровление и отдых;
  • ограничивается работа учреждений социальной защиты.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей, ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Питания смогут работать на вынос.

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