Городской глава Мукачево Андрей Балога выступил против карантина выходного дня в Украине. Он назвал такие меры имитацией борьбы с коронавирусом.

Балога заявил об этом в социальных сетях. Он отметил, что карантин выходного дня принесет только вред для обслуживающей сферы и досуга.

Читайте: В Ровно не будут вводить карантин выходного дня с 14 ноября

— Эффекта от него будет мало, а вот вреда для сферы обслуживания и досуга очень много. Ведь малый и средний бизнес, который и так едва выживает в условиях эпидемии, не может в будни платить зарплаты и налоги, а на выходных — нет, — написал мэр.

“Карантин вихідного дня” — це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від… Опубликовано Андрій Балога — Мукачівський міський головой Четверг, 12 ноября 2020 г.

Андрей Балога отметил, что активное распространение коронавируса и внедрение жесткого карантина следствие неправильного использования средств. Он утверждает, что они расходовались не на профильные нужды.

Мэр призвал всех следовать рекомендациям врачей, а бизнесу делать все необходимое, чтобы выжить в этих тяжелых условиях.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине и общегосударственный карантин. Ограничения начнут действовать с 14 ноября.

Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей, ресторанам, кафе и салонам красоты. В субботу и воскресенье клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины.

Источник: Андрей Балога

Фото: Андрей Балога