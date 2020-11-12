Одеса відмовилась вводити карантин вихідного дня

Одеська міська влада поки не буде вводити карантин вихідного дня. У місті продовжать діяти лише обмеження помаранчевого рівня.

Нині обласна та міська комісії ТЕБ та НС не приймали ніяких рішень, щодо введення карантину вихідного дня, заявив секретар оперативного штабу Одеської міської ради Олександр Тиховський.

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У помаранчевих зонах діють такі обмеження:

заборона на проведення масових заходів за участю понад 20 осіб;

перевезення громадським транспортом пасажирів в кількості, що не перевищує число посадкових місць;

заборона торгівлі з кількістю відвідувачів більше 1 людина на 10 кв. м;

ресторани і кафе можуть працювати тільки на винос і із заповненням залів не більше 50% посадкових місць;

заборонена робота дискотек і нічних клубів;

обмежені планові госпіталізації;

забороняється виїзд дітей на оздоровлення та відпочинок;

обмежується робота установ соціального захисту.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

На вихідні клієнтів обслуговуватимуть лише автозаправка, аптеки та продуктові магазини. Заклади харчування зможуть працювати на виніс.