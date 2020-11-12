Из-за введения карантина выходного дня в Украине в субботу и воскресенье в торговых залах сетей Эпицентр и Новая линия будут продавать только жизненно необходимые товары, хотя сначала ее представители отказались соблюдать ограничительные меры.

Продажа других товаров, в частности строительно-хозяйственных, осуществляться не будет.

— Будут реализовываться исключительно жизненно важные товары, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, — заявили в пресс-службе Эпицентра.

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Другие товары будут реализовываться только онлайн через сайт сети.

Карантин выходного дня

Из-за введения в Украине карантина выходного дня, во время которого разрешили работу только продуктовых магазинов, аптек, АЗС, Эпицентр сделал заявление, что пятница у них продлится 72 часа.

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал его и призвал контролирующие органы принять меры в отношении компании.

В Украине усилили карантин из-за ухудшения эпидситуации, в четверг зафиксировали более 11 тыс. новых больных коронавирусом.

Источник: Эпицентр К