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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Украинцы начали делать больше вкладов в долларах — в НБУ назвали причину

Украинцы стали чаще делать вклады в долларах из-за обесценивания гривны.

На конец третьего квартала 2020 года уровень долларизации вкладов стал выше, чем во втором.

— Объемы валютных вкладов населения выросли на 1,3% квартал к кварталу (+ 5,3% год к году) в долларовом эквиваленте, — отчитывается Нацбанк.

Читайте: Без паники: возрастет курс доллара в Украине через выборы в США

В то же время гривневые вклады населения за этот период выросли всего на 1,2% квартал к кварталу (+ 27,1% год к году). Этот показатель ниже, чем в предыдущем квартале.

Обесценивание гривны

В НБУ объяснили падение курса гривны.

Это происходит из-за ряда внутренних и внешних причин, одна из которых — пандемия коронавируса.

Подробнее о курсе валют в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

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