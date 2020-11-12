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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Українці почали робити більше вкладів у доларах – у НБУ назвали причину

Українці почали частіше робити вклади у доларах через знецінення гривні.

На кінець третього квартала 2020 року рівень доларизації вкладів став вищим, ніж у другому.

– Обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3% квартал до кварталу (+5,3% рік до року) у доларовому еквіваленті, – звітує Нацбанк.

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Водночас гривневі вклади населення за цей період зросли лише на 1,2% квартал до кварталу (+27,1% рік до року). Цей показник нижчий, ніж у попердньому кварталі.

Знецінення гривні

У НБУ пояснили падіння курсу гривні.

Це відбувається через низку внутрішніх та зовнішніх причин, одна з яких – пандемія коронавірусу.

Детальніше про курс валют в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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