Українці почали частіше робити вклади у доларах через знецінення гривні.

На кінець третього квартала 2020 року рівень доларизації вкладів став вищим, ніж у другому.

– Обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3% квартал до кварталу (+5,3% рік до року) у доларовому еквіваленті, – звітує Нацбанк.

Читайте: Без паніки: чи зросте курс долара в Україні через вибори у США

Водночас гривневі вклади населення за цей період зросли лише на 1,2% квартал до кварталу (+27,1% рік до року). Цей показник нижчий, ніж у попердньому кварталі.

Знецінення гривні

У НБУ пояснили падіння курсу гривні.

Це відбувається через низку внутрішніх та зовнішніх причин, одна з яких – пандемія коронавірусу.

Детальніше про курс валют в Україні читайте на Фактах ICTV.