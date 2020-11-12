В Украине усилили ограничительные меры, введя карантин выходного дня, а также отменили действие зонирования. Сейчас в стране действует общенациональный карантин.

Постановление №1100 от 11 ноября, которое вносит изменения в документ №641 от 22 июля, опубликовали на сайте правительства 12 ноября.

Согласно изменениям, теперь в стране с полуночи субботы до полуночи понедельника будет действовать карантин выходного дня. Пока меры вводят с 14 до 30 ноября 2020 года.

На выходных в Украине разрешается:

работа продуктовых магазинов, аптек и ветеринарных аптек, АЗС, а также заведений торговли, где 60% площади занимают продуктовые магазины;

деятельность финансовых учреждений, предоставление финуслуг, а также перевозка валютных ценностей;

работа почтовых отделений;

предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию транспорта;

работа заведений по ремонту техники, бытовых изделий.

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В будни в Украине будут действовать ограничения, характерные для оранжевой зоны карантина.