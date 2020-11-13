График работы Укрпочты во время карантина выходного дня

Карантин выходного дня, внедренный правительством до 30 ноября, не распространяется на работу отделений Укрпошты. Почтовые офисы в выходные продолжат работать в обычном режиме.

Также в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения – по ранее установленному графику.

Сеть Укрпошты насчитывает около 11 тыс. отделений. Компания доставляет отправления во все населенные пункты Украины.

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Усиления карантина в Украине

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине пришлось прекратить ряд плановых госпитализации и операций.

Однако это не означает, что пациенты, которым нужно неотложная помощь, не получат ее.

Подробнее об усилении карантина в Украине, а также какие медицинские услуги не отменят, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укрпочта