В Житомире не будут вводить карантин выходного дня. Городской голова Сергей Сухомлин сообщил, что вопрос сняли с рассмотрения исполнительного комитета.

— У меня нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и обеспечивать свои семьи.

Мэр Житомира заявил, что не видит необходимости усиления карантина на выходные. Мол, два дня локдауна не смогут существенно улучшить ситуацию.

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Также Сухомлин сообщил, что на следующей неделе все работники учреждений среднего образования в городе пройдут тестирование. После этого власти будут принимать решение по поводу обучения старших классов.

Мэры не могут отменять правила карантина выходного дня

Во время совещания с руководителями областей премьер-министр Украины сделал заявление, что мэры городов не могут отменить ограничения карантина выходного дня.

По его словам, решение Кабмина обязательно для всех, а за его выполнением будут следить правоохранительные органы.