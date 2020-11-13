Киев будет придерживаться правил карантина выходного дня — КГГА

Киев будет выполнять правила карантина выходного дня, которые ввел Кабинет министров 11 ноября. Об этом сообщил Владимир Бондаренко — советник мэра столицы и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

— Решение правительства обязательно для всех, согласны мы с этим или нет. В ночь на субботу в Киеве начнут действовать правила карантина выходного дня. Полиция будет осуществлять проверку заведений.

Также Бондаренко напомнил, что ограничения оранжевой зоны карантина отныне вступят в силу для всех регионов. Долгое время Киев относили именно к этой зоне, поэтому будние дни будут проходить в обычном режиме.

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Внедрение карантина выходного

С 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня. Это означает, что торговые центры, кафе, рестораны и другие культурные заведения закроют на выходные. Некоторые из них смогут работать с рядом ограничений.

Мэры многих городов заявили об отказе от такого нововведения.

Однако во время селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что у них нет права отменять карантин выходного дня. За его соблюдением будут следить правоохранители.

Источник: Официальный портал Киева