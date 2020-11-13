У Житомирі не будуть запроваджувати карантин вихідного дня. Міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що питання зняли з розгляду виконавчого комітету.

– У мене немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та забезпечувати свої сім’ї.

Мер Житомира заявив, що не баче необхідності посилення карантину на вихідні. Мовляв, два дні локдауну не зможуть суттєво покращити ситуацію.

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Також Сухомлин повідомив, що наступного тижня усі працівники закладів середньої освіти у місті пройдуть тестування. Після цього влада ухвалюватиме рішення щодо навчання старших класів.

Мери не можуть скасовувати правила карантину вихідного дня

Під час наради з очільниками областей прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зробив заяву, що мери міст не можуть скасувати обмеження карантину вихідного дня.

За його словами, рішення Кабміну обов’язкове для всіх, а за його виконанням будуть слідкувати правоохоронні органи.