Мэры не могут отменять карантин выходного дня, возле ТРЦ будет дежурить полиция — Шмыгаль

Мэры городов не имеют полномочий для отмены правил карантина выходного дня. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селектроного совещания с руководителями регионов, которое состоялась 13 ноября.

— Мэры городов не могут разрешать или запрещать действие решений правительства. Решение Кабинета министров Украины касаются всех субъектов хозяйствования на территории Украины. Если это, например, торговый центр, то он не может работать на выходных.

Также Шмыгаль подчеркнул, что городские администрации должны обеспечить проверку заведений на выходных. Соблюдение правил выходного дня должна контролировать полиция и Госпродспоживслужба.

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Отказ от карантина выходного дня

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня. Он предусматривает ограничения работы ресторанов, кафе, ТРЦ, развлекательных заведений и так далее.

Мэры многих городов заявили об отказе выполнять такое решение.

С критикой выступили мэры таких населенных пунктов: Славянск, Львов, Одесса, Николаев, Черкассы, Ровно, Луцк, Мукачево.