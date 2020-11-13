Медицинское сообщество Украины обратилось к президенту Украины и к народным депутатам с призывом не допустить увольнения с должности министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом говорится в сообщении директора Института сердца Минздрава Бориса Тодурова на его официальной странице в Facebook.

— Медицинское сообщество Украины обращается к президенту Украины и к народным депутатам с просьбой оставить на должности Максима Степанова и дать ему возможность продолжить работу на благо украинских пациентов, — говорится в публикации.

Борис Тодуров отметил, что сегодня вокруг должности министра здравоохранения развернулись очередные политические игры. При этом смена руководства Минздрава в условиях критической эпидемиологической ситуации может серьезно дестабилизировать работу всех медицинских заведений.

— Впервые за последние годы руководство Минздрава повернулось лицом к медицинскому сообществу и честно признало, что проводимая в последние годы «реформа» является авантюрой и наносит украинской медицине непоправимый вред. Кому-то это не нравится, — отмечает Борис Тодуров.

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По его словам, за короткий срок своей каденции Максим Степанов сделал конкретные шаги, чтобы исправить ситуацию в медицинской отрасли.

— Впервые министр публично потребовал на нужды медицины 6% из бюджета, как этого требуют европейские стандарты. Максим Степанов — первый министр, который публично говорит о проблемах и решает их коллегиально, привлекая всё медицинское сообщество, — добавил Борис Тодуров.

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