Медична спільнота України звернулася до президента України та до народних депутатів із закликом не допустити звільнення з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це йдеться в повідомленні директора Інституту серця МОЗ Бориса Тодурова на його офіційній сторінці в Facebook.

— Медичне співтовариство України звертається до президента України та до народних депутатів з проханням залишити на посаді Максима Степанова і дати йому можливість продовжити роботу на благо українських пацієнтів, — йдеться в публікації.

Борис Тодуров зазначив, що сьогодні навколо посади міністра охорони здоров’я розгорнулися чергові політичні ігри. До того ж зміна керівництва МОЗ в умовах критичної епідеміологічної ситуації може серйозно дестабілізувати роботу всіх медичних закладів.

— Вперше за останні роки керівництво МОЗ повернулося обличчям до медичної спільноти та чесно визнало, що «реформа», яка проводиться в останні роки, є авантюрою і завдає українській медицині непоправної шкоди. Комусь це не подобається, — зазначає Борис Тодуров.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

За його словами, за короткий термін своєї каденції Максим Степанов зробив конкретні кроки, щоб виправити ситуацію в медичній галузі.

— Вперше міністр публічно зажадав на потреби медицини 6% з бюджету, як цього вимагають європейські стандарти. Максим Степанов – перший міністр, який публічно говорить про проблеми і вирішує їх колегіально, залучаючи все медичне співтовариство, — додав Борис Тодуров.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 13 листопада статистика коронавірусу в Україні свідчить про 512 652 хворих. За добу їхня кількість збільшилась ще на 11 787 інфікованих. Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 9 317 хворих, за добу – ще 172 людини.